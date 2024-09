La performance art di Marina Abramović a Bergamo. L’artista si racconta al gres art 671 - Foto e video

Breath, body, the other, death: sono questi i quattro intensi capitoli di cui si compone la mostra «Between breath and fire» di Marina Abramović, a Bergamo fino al 16 febbraio nello spazio gres art 671 in via San Bernardino 141.

Al centro la storia, ma anche l’evoluzione artistica di Marina Abramović, una delle esponenti più influenti e celebrate della scena contemporanea. Un vero e proprio excursus su tutta la sua poetica, che parte dalle indagini sul respiro e sul corpo che l’hanno resa celebre agli esordi, passando per la relazione con l’altro fino al confine ultimo della vita: la morte.

Marina Abramović a Bergamo L’artista in città per inaugurare la mostra «Between breath and fire».

L’incontro con l’artista

«È incredibile vedervi qui in così tanti di sabato mattina», ha detto l’artista dopo essere salita sul palco. «Io amo l’Italia, ricordo sempre che la mia carriera internazionale è iniziata qui, a Napoli». Poi un’ora di dialogo sulla performing art: «La performance è tutto. Ho usato il mio corpo per affrontare il mio dolore e per indagare quello degli altri, un lavoro diventato poi spirituale».

La mostra

Trenta le opere esposte tra i lavori storici e i più recenti, un viaggio profondo nella visione dell’artista Curata da Karol Winiarczyk, la mostra mette in luce tutti i temi più cari a Marina Abramović, esplorati nella produzione artistica dagli anni ’70 ad oggi. Al centro la performing art dell’Abramović, tra grandezza e solitudine, il dualismo costante vita-morte e la riflessione sulla caducità dell’essere umano da sempre esplorata dall’artista. Ma non solo: il focus, come sempre quando si ha a che fare con l’artista serba, è il comportamento umano, in tutte le sue sfaccettature e soprattutto i suoi aspetti più inconsci.

Trenta le opere esposte tra i lavori storici e i più recenti di Marina Abramović. Un viaggio profondo nella visione dell’artista, fino alla sua opera Seven Deaths, datata 2021, installazione cinematografica tributo a Maria Callas.

La mostra è stata aperta sabato 14 settembre, dopo l’incontro con l’artista, i biglietti sono prenotabili sul sito www.gresart.it. Marina Abramović parteciperà a un talk ad ingresso gratuito su registrazione: i 650 biglietti a disposizione sono andati esauriti in pochissimo tempo.

La sala gremita

«Esperienza esistenziale con focus sui limiti del linguaggio»

«Questa mostra è un excursus sul percorso artistico di Marina Abramović», spiega Karol Winiarczyk, il curatore. «Analizza l’umanità nelle sue evoluzioni, la relazione con il corpo e con la vita. Un’esperienza esistenziale con un focus sui limiti del nostro linguaggio, del nostro mondo. Uno dei quattro capitolo della mostra è “Other”, indaga il significato dell’esistenza, il dialogo con l’altro, il dialogo tra i corpi in un linguaggio universale».

Chi è Marina Abramović