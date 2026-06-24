Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Mercoledì 24 Giugno 2026

La prima personale in Italia di Selma Selman in Gamec: tra memoria e identità

LA MOSTRA. Dal 1° ottobre al 24 gennaio allo Spazio Zero la prima personale italiana dell’artista bosniaca, tra memoria, guerra e identità.

Lettura 2 min.
La prima personale in Italia di Selma Selman in Gamec: tra memoria e identità
Un’opera di Selma Selamn

Bergamo

Dal 1° ottobre 2026 al 24 gennaio 2027 la GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo presenta «1000 Tears», la prima mostra personale di Selma Selman in un’istituzione italiana.

L’esposizione sarà allestita nello Spazio Zero del museo e porterà a Bergamo una delle voci più significative della scena artistica internazionale. Nata nel 1991 a Bihać, in Bosnia-Erzegovina, Selman ha costruito gran parte della propria ricerca a partire dalla storia della sua famiglia e della comunità rom.

Selma Selman, prima personale italiana alla Gamec

Il lavoro dell’artista intreccia dimensione autobiografica e riflessione sociale, affrontando i temi dell’appartenenza, della rappresentazione, della marginalizzazione e della discriminazione. Nelle sue opere la guerra resta una presenza sotterranea ma costante, capace di abitare i corpi, le relazioni e la memoria.

Leggi anche

Fulcro del progetto espositivo è una fotografia scattata durante la guerra in Bosnia-Erzegovina, in cui compaiono l’artista bambina e alcuni membri della sua famiglia. Da quell’immagine Selman riparte per tornare alle persone ritratte, raccoglierne le testimonianze e interrogare il modo in cui il tempo trasforma identità e narrazioni personali e collettive.

La prima personale in Italia di Selma Selman in Gamec: tra memoria e identità

La guerra in Bosnia e il film «Crossing the Blue Bridge»

Per la Gamec l’artista sviluppa un nuovo corpus di opere grafiche, nate dagli incontri e dalle conversazioni con i protagonisti dello scatto. I racconti e i frammenti di vita diventano immagini sospese tra realtà e finzione, in cui mani e gesti assumono un ruolo centrale: mani che proteggono, guidano, si stringono o impugnano un Kalashnikov.

Leggi anche

Al centro dello spazio espositivo sarà presentato anche un nuovo estratto di «Crossing the Blue Bridge», film del 2024 nato da un episodio vissuto dall’artista nel 1994, durante la guerra. In un momento di cessate il fuoco, la madre attraversò con le figlie il ponte di Bihać, noto come «Blue Bridge», allora segnato dalla presenza di cadaveri e carcasse di cani. Nel film Selman rievoca quell’attraversamento, tornando sullo stesso ponte trent’anni dopo.

Opere su metallo e «Letters to Omer»

La tensione tra visione e occultamento attraversa l’intero percorso e ritorna anche nelle opere pittoriche realizzate su metallo, materiale ricorrente nella pratica di Selman e legato alla storia della sua famiglia, da generazioni dedita al recupero e al commercio di rottami. Le superfici, con graffi e ammaccature, accolgono corpi e volti, trasformando lo sguardo in uno spazio di vulnerabilità e resistenza.

La prima personale in Italia di Selma Selman in Gamec: tra memoria e identità
Leggi anche

In mostra trova spazio anche «Letters to Omer», progetto sviluppato dall’artista dal 2021 attraverso una serie di lettere destinate a un interlocutore immaginario. Per la Gamec Selman realizzerà un’installazione ambientale nel corridoio di Spazio Zero: i testi saranno pensati per essere raccolti dai visitatori, attivando una relazione diretta con il pubblico.

Pedagogia della Speranza e il progetto Get the Heck to School

La prima personale in Italia di Selma Selman in Gamec: tra memoria e identità
selma selman
(Foto di Roberto Vitali)

«1000 Tears» si inserisce nel programma annuale della Gamec «Pedagogia della Speranza», richiamando il principio del «learn to unlearn», imparare a disimparare. Attraverso memorie marginalizzate e narrazioni alternative, il lavoro di Selman invita a ripensare categorie consolidate e a immaginare nuovi modi di abitare il presente.

Questa visione attraversa anche «Get the Heck to School», progetto fondato dall’artista nel 2017 per favorire l’accesso all’istruzione delle ragazze rom nella sua città natale. Un impegno che porta fuori dallo spazio dell’arte i temi dell’autodeterminazione, dell’emancipazione e della trasformazione collettiva.

Leggi anche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arti (generico)
Arte, cultura, intrattenimento
Lorenzo Giusti
Selma Selman
Ana Silva
Gamec