Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Mercoledì 04 Marzo 2026

Radio Gamec alla Biennale di Venezia con il progetto «Pedagogia della Speranza»

LA NOVITÀ. Radio Gamec approda alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia come evento collaterale con il progetto «Pedagogy of Hope», a cura di Lorenzo Giusti e Lara Facco.

Venezia

La nuova stagione della piattaforma radiofonica della Gamec sarà trasmessa dal 5 al 10 maggio 2026 dagli studi di Radio Vanessa, storica emittente veneziana che trasmette in Fm nel centro storico tra Arsenale e Giardini.

Nata nel 2020 durante il lockdown, Radio Gamec è diventata negli anni un modello innovativo di pratica museale, un archivio digitale di voci e riflessioni capace di mettere in dialogo arte, cultura e società.

«Pedagogy of Hope»: arte, educazione e partecipazione

Il titolo del progetto richiama il programma 2026 della Gamec dedicato all’educazione come pratica di libertà e trasformazione sociale, ispirato agli studi del pedagogista brasiliano Paulo Freire.

Per una settimana Radio Gamec si trasformerà in emittente temporanea aperta al pubblico, con uno spazio di ascolto e incontro che affiancherà le trasmissioni in FM e in streaming. Conversazioni, interviste e dialoghi coinvolgeranno artisti, curatori, pedagogisti, attivisti e ricercatori per riflettere su come cambiano oggi i processi di apprendimento, tra algoritmi, flussi digitali e nuovi modelli educativi.

Musei a Bergamo nella foto: la Gamec
Musei a Bergamo nella foto: la Gamec

Un archivio pubblico di voci e idee

Dopo la settimana inaugurale veneziana, la programmazione continuerà online fino al 22 novembre, data di chiusura della Biennale. Tutti i contenuti saranno archiviati sul sito di Radio Gamec, contribuendo alla costruzione di un archivio pubblico dedicato all’apprendimento e alle pratiche culturali contemporanee.

Il progetto dialoga inoltre con il tema della Biennale Arte 2026 , « In Minor Keys », proponendo uno sguardo sulle conoscenze non egemoniche e sulle prospettive capaci di aprire nuovi spazi di immaginazione e speranza.

