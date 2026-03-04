Radio Gamec alla Biennale di Venezia con il progetto «Pedagogia della Speranza»

La nuova stagione della piattaforma radiofonica della Gamec sarà trasmessa dal 5 al 10 maggio 2026 dagli studi di Radio Vanessa , storica emittente veneziana che trasmette in Fm nel centro storico tra Arsenale e Giardini.

Nata nel 2020 durante il lockdown, Radio Gamec è diventata negli anni un modello innovativo di pratica museale , un archivio digitale di voci e riflessioni capace di mettere in dialogo arte, cultura e società.

«Pedagogy of Hope»: arte, educazione e partecipazione

Per una settimana Radio Gamec si trasformerà in emittente temporanea aperta al pubblico, con uno spazio di ascolto e incontro che affiancherà le trasmissioni in FM e in streaming. Conversazioni, interviste e dialoghi coinvolgeranno artisti, curatori, pedagogisti, attivisti e ricercatori per riflettere su come cambiano oggi i processi di apprendimento, tra algoritmi, flussi digitali e nuovi modelli educativi.