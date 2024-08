La Tosca in piazza, emozionante e intensa - Video

Buona la prima, piazza Cittadella en plein air funziona. La Tosca che il Ducato di Piazza Pontida si è regalato lunedì sera (19 agosto) - di fronte a oltre seicento spettatori - ha inaugurato l’inedito spazio di Città Alta. Meno nobile di Piazza Vecchia - come ha detto il duca Mario Morotti - ma decisamente generoso di pregi non di poco conto, a partire dalla possibilità di spettacoli raccolti, non disturbati dal movimento di gente, a quello dell’ acustica, che a questa prima prova pare davvero buona, una delle più felici tra quelle che la città offre en plein air.

Lo spettacolo convince

Lo spettacolo guidato dalla regia di Mario Binetti e sotto la direzione musicale di Antonio Brena ha mantenuto le attese di una proposta efficace e complessivamente fruibile. Nella nuova cornice di piazza Cittadella la lirica estiva del Ducato ha raggiunto, se possiamo dire, forse il punto più alto delle proposte di questi anni , con un pregevole equilibrio - come chiede per sua natura il teatro musicale - tra componenti teatrali visive e musicali.

Le scene e i costumi - grazie all’impegno delle proiezioni - erano snelle, sobrie ma efficaci, restituendo con incisività i dati del tragico racconto. Le prove dei tre protagonisti vocali, tutti di comprovata esperienza, ha contribuito in modo importante alla buona riuscita. La Tosca della soprano Renata Campanella spiccava per intensità del timbro e la capacità di affondare accenti vibranti, in linea con il carattere passionale della protagonista. Distinguendosi per una accorta e sempre ben controllata gestione del fraseggio e delle emissioni. Il suo «Vissi d’arte», dolente e commosso, ha strappato meritati applausi a scena aperta.