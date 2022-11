L’addio di Leffe al pianista e docente Luciano Lanfranchi

È morto Luciano Lanfranchi, pianista, didatta, organizzatore di eventi musicali. Aveva 88 anni. Bergamasco di nascita - era originario di Leffe - genovese e ligure di adozione, non vedente, si era formato a Parma per poi perfezionarsi alla Chigiana di Siena . Docente per molti anni al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, nella sua casa silenziosa sulla Ruta aveva ricavato uno studio-bunker dove sono passati decine e decine di studenti, ma anche tantissimi colleghi a parlare, a programmare e immaginare percorsi artistici. Tra i fondatori del Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso, ne è stato fino all’ultimo infaticabile direttore artistico contribuendo in maniera determinante alla crescita dell’Associazione e al suo radicamento nel territorio.