L’arte di Mario Cavaglieri come sollievo nel tempo della cura

La temporanea su Cifrondi

A grandezza reale

I lavori con firma contraffatta

Per confrontare anche le varie tecniche di riproduzione esistenti nel mondo dell’arte, sono state accostate alle copie tratte dalle opere di Mario Cavaglieri, altre copie di artisti contemporanei quali Vincenzo Irolli , Andrea Tavernier e Plinio Nomellini , mostrando i loro quadri, anch’essi a grandezza reale, su plexiglass. Completano la mostra due piccoli olii su tela, già un tempo proposti come autentiche opere di Cavaglieri, ma che in realtà sono risultati di altre mani, con firma contraffatta. «In questo modo – ha spiegato ancora Proni – si vuole offrire allo spettatore sia una riflessione sul tema dell’autenticità e della falsificazione nell’arte, che un confronto diretto tra un’opera “dipinta” e la sua riproduzione».

Da Venezia a Parigi

A Cavaglieri viene riconosciuto un ruolo primario nella pittura italiana del Novecento. L’artista nasce a Rovigo, nel 1887, da una famiglia agiata (non dipingerà mai per necessità, ma per diletto). Ciò gli garantisce una totale libertà espressiva densa di materia, di esuberi cromatici, di pennellate con forzature espressionistiche. È presente a numerose biennali a Venezia e al Salon d’Automne a Parigi, dove trova grande consenso di pubblico e di critica. Nel 1925 l’artista si trasferisce poi in Guascogna, con Giulietta, dove muore nel 1969. Nella mostra inaugurata ieri al Policlinico San Marco è presente la riproduzione di un quadro, «L’heure du thé a Peyloubére», nel quale l’artista dipinge la sua casa francese, proponendo, nel giardino, un gruppo di amici dove alla figura di Giulietta, in piedi, viene dato il risalto abituale. E proprio l’afflato emotivo che Cavaglieri mostra nei confronti delle figure femminili è diventato spunto per un volume, «Giacomo Francesco Cipper e Mario Cavaglieri il femminile oltre l’immagine in una collezione privata», curato ancora da Maria Silvia Proni: la pubblicazione è incentrata sulle opere riprodotte ed esposte a Zingonia poste in relazione al mondo del collezionismo al femminile.