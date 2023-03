Laura Pausini a Bergamo, la gioia dei fan. La nuova canzone scritta con Riccardo dei Pinguini - Foto e video

Oltre duecento fan l’hanno attesa nel pomeriggio di giovedì 23 marzo a Bergamo, fuori dalla sede di radio Number One. Laura Pausini è arrivata velocissima in città, in ritardo sulla tabella di marcia, e dopo un saluto veloce con i fan che l’hanno acclamata, ha raggiunto subito gli studi radiofonici. Durante l’intervista, è stato impossibile non parlare delle recenti nozze e del grande amore per il suo compagno Paolo con cui martedì è convolata a nozze.