Lazzaretto, weekend di parole e musica con Paolo Rossi e Noemi

Il Lazzaretto si prepara ad una programmazione intensa per tutto il mese di luglio. Grandi nomi come Gianna Nannini e Francesco De Gregori, già sold-out da settimane, si esibiranno sul palco del Lazzaretto . Questa settimana si apre venerdì 9 luglio con «L’Operaccia del Pane o Libertà» di e con Paolo Rossi , uno spettacolo che unisce stand-up comedy a commedia dell’arte, mescolando la figura del primo Arlecchino a quella che fu poi una delle sue evoluzioni come intrattenitore popolare, capace di spaziare dalle stalle al cabaret. Paolo Rossi è autore e interprete di un teatro che incanta il pubblico e sta in ascolto, che vive delle sue reazioni e interazioni; un teatro di emergenza che si riappropria del ruolo del cantastorie per dare conforto agli spettatori e condurli in dimensioni «altre» dalle quali la realtà appare lucidamente.