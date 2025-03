«Le assaggiatrici» di Soldini, «Il bambino di cristallo» e tutti i film del weekend

Una delle principali novità del weekend (29-30 marzo) è una produzione italiana, «Le assaggiatrici» di Silvio Soldini, ispirato all’omonimo romanzo di Rosella Postorino (vincitrice del premio Campiello) a sua volta basato sulla storia vera di Margot Woelk, che da giovane fu un’assaggiatrice di Hitler, costretta assieme ad altre nove donne a mangiare i pasti destinati al Führer. Nel film la protagonista ogni giorno, per tre volte al giorno, è obbligata a sfiorare la morte per accertarsi che quel cibo non sia avvelenato. In un clima di coercizione, queste dieci donne diventano amiche e rivali, si alleano e si tradiscono, hanno paura e si innamorano, e nonostante tutto non smettono di desiderare, perché desiderare significa restare umani. Con Elisa Schlott, Max Riemelt e Alma Hasun.

Altra novità made in Italy è la commedia de «I Sansoni» dal titolo «E poi si vede» con Donatella Finocchiaro ed Ester Pantano. Il film segna il debutto sul grande schermo del duo comico siciliano, che qui gioca con le disavventure di tre ragazzi che hanno uno stesso obiettivo: vincere il concorso per un posto da impiegato nell’ufficio legale del Comune.

«Il bambino di cristallo» riflette invece sul tema della disabilità, esplorando il rapporto non semplice tra un bimbo, Austin – autistico e affetto da una malattia genetica alle ossa – e suo padre, Scott. Diretto da Jon Gunn, con Zachary Levi, Patricia Heaton, Jacob Laval.

Per chi è in cerca di un po’ di adrenalina, il weekend offre due possibilità, ovvero «Mr Morfina» e «Opus». Il primo è un action molto comico che ironizza su supereroi e superpoteri: quando la ragazza dei suoi sogni viene rapita, un uomo incapace di provare dolore fisico trasforma la sua rara condizione in un vantaggio inaspettato nella lotta per salvarla. Il protagonista è interpretato da Jack Quaid. Il secondo è un horror con Ayo Edebiri, John Malkovich, Murray Bartlett, vietato ai minori di 14 anni.

Il concerto di «Imagine Dragons»

In chiusura segnaliamo alcune proiezioni speciali, come quella di «Imagine Dragons – Live from the Hollywood Bowl», che porta sul grande schermo dal 27 al 29 marzo lo spettacolare concerto della band accompagnata live da un’orchestra con oltre quaranta musicisti. Solo oggi poi, giovedì 27 marzo, è disponibile nei cinema italiani «Fantozzi» in versione restaurata, che celebra il suo cinquantesimo compleanno. Il film esordì infatti nelle sale il 27 marzo 1975.

A quasi cinquant’anni dall’uscita torna sul grande schermo in 4K anche il capolavoro di Martin Scorsese «Taxi Driver». Palma d’Oro a Cannes e candidato a quattro Oscar, con Jodie Foster, Robert De Niro, Cybill Shepherd, sarà visibile dal 31 marzo al 2 aprile.

Il docufilm su Pino Daniele

Ultima proiezione speciale in programma nelle stesse date – dal 31 marzo al 2 aprile – è «Pino», documentario di Francesco Lettieri dedicato a Pino Daniele. Partendo dalla sua musica e dalle sue canzoni, questa produzione cerca di mostrare le mille sfaccettature di Pino Daniele, che è stato un cantautore, una rockstar, un’icona pop, ma anche un compagno di banco, un amico sincero, un marito, un padre, un napoletano certo, ma innamorato della Toscana, di Roma e di Milano. Un concentrato di italianità che però fuggiva gli stereotipi e cercava ossigeno nei musicisti di tutto il mondo. Ancora in sala il live action Disney «Biancaneve» con Rachel Zegler e Gal Gadot.