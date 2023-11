Le luci e i riflessi di Kusama a Palazzo della Ragione: in anteprima la mostra da 60 mila prenotazioni - Foto

Il sole di un mattino terso d’autunno riflette sulla superficie brillante e colorata dei pois che incorniciano la Corsarola, quasi un sentiero che conduce in Piazza Vecchia e a Palazzo della Ragione dove The Blank Contemporary Art per l’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura ha allestito «Infinito Presente», mostra dell’artista giapponese Yayoi Kusama. Solo una piccola anticipazione di quello che si potrà vivere in solitudine all’interno della stanza in cui è stata allestita «Fireflies on the water», una tra le installazioni più iconiche dell’artista.