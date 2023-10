«Le Mura nella Storia», una mostra svela i tesori della città-fortezza

«Le Mura nella Storia. Tesori di una città-fortezza del Rinascimento», organizzata e promossa dal Museo delle storie di Bergamo con il Comune e il Segretariato Unesco, sarà la mostra che chiuderà l’anno della Capitale della Cultura. L’inaugurazione è fissata per il 1° dicembre nella Sala dei Giuristi nel Museo del Cinquecento in Palazzo del Podestà, in Piazza Vecchia. In mostra 50 pezzi tra documenti, carte, quadri, strumenti, armi, manoscritti e libri a stampa e 50 tesori che raccontano il ’500, in collaborazione con 17 istituti di conservazione e coinvolgendo anche Venezia, Torino, Firenze, Milano e Brescia. «La mostra farà rivivere, in un allestimento suggestivo, la storia delle Mura tra progettazione e costruzione - racconta Roberta Frigeni, direttore Scientifico del Museo delle storie -. Sarà come entrare nel cantiere di una città-fortezza del ’500. Impareremo a conoscere cosa sia una fortezza “alla moderna” del Rinascimento e il ruolo particolarissimo di Bergamo, avamposto strategico del sistema difensivo della Repubblica di Venezia».