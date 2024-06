Le ombre di MrX vincono il Compasso d’oro 2024.

Anche l’ombra può esprimere design. Lo dimostra l’ultima edizione del Compasso d’oro Adi 2024 che ha premiato MrX, l’innovativo ed elegante sistema ombreggiante firmato da Marco Acerbis, architetto di Bergamo, per Talenti, top brand dell’outdoor d’alta gamma. Una soluzione estetica ed architettonica che ha conquistato l’Osservatorio permanente del Design ADI.

Marco Acerbis Istituito nel 1945 da un’idea di Giò Ponti, il Compasso d’oro ADI è celebre per riuscire a cogliere l’essenza più profonda di un prodotto individuandone sia le unicità che le potenzialità. Un’azione che ha lo scopo di mettere in evidenza la qualità del made in Italy e che in MrX trova un esempio perfetto.

Oggetti dinamici

MrX è un complemento d’arredo innovativo, sofisticato e funzionale, in grado di ombreggiare il proprio spazio outdoor senza ingombrare e offrendo una vera e propria experience en plein air. Guardando l’oggetto da chiuso non è semplice interpretarne la funzione, come un enigma si scopre poco a poco grazie alla sua apertura a compasso che permette l’estensione della tenda per un’ombra ampia e gradevole. Pochi e semplici gesti possono così creare un’oasi di relax su misura.

MrX rappresenta una svolta nell’universo degli ombreggianti che si trasformano in oggetti di design dinamici. Realizzata in estrusi di alluminio e disponibile in diverse varianti di colore, la struttura si adatta perfettamente ad ogni contesto offrendo un comodo spazio dove potersi riparare nelle calde giornate estive.

Queste le motivazioni della giuria: «Una nuova tipologia di complemento architettonico a conformazione variabile – portale, gazebo – per il comfort degli spazi abitativi esterni, capace di diventare elemento ordinatore dello spazio oltre che efficiente risposta funzionale al bisogno di ombra».

«MrX» Acerbis racconta la genesi della sua creazione che ha definito come «un portale bidimensionale» che si trasforma «in uno spazio tridimensionale». «Sorrido quando ripenso al processo con cui è nato MrX. In fondo è partito tutto da un mio errore, nel senso che io stavo progettando una tenda che in qualche modo doveva avere una X in una certa posizione e poi, non contento, in pratica girando lo schizzo che stavo facendo, mi sono accorto che avrebbe funzionato molto meglio in un’altra direzione. Da lì poi c’è stato un susseguirsi di intuizioni che hanno portato a quello che è l’oggetto definitivo che poi ha vinto il Compasso d’Oro».

Le ombre di MrX vincono il Compasso d’oro 2024.

Un progetto e una sfida

«Il design rappresenta un pilastro dell’economia e dell’identità lombarda - ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo giovedì 21 giugno alla cerimonia di consegna dei premi - Il design non soltanto costituisce uno dei settori economici più rilevanti a livello regionale ma vale anche un terzo del valore aggiunto nazionale (32,7%)». Un settore che poggia su un vasto ecosistema industriale, con circa il 30% dei soggetti attivi a livello nazionale che danno lavoro a quasi il 28% degli occupati italiani.