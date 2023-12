«Le voci nell’ombra» Bergamo Tv racconta l’arte del doppiaggio

Che cosa è «Le Voci nell’ombra»

Gli ospiti della trasmissione

Chi è Mario Binetti

Tra gli ospiti ci sarà Riccardo Niseem Onorato, da anni voce di Jude Law e tanti altri. L’attore e doppiatore ha dato il suo contributo nella realizzazione del format. «È stato molto divertente - afferma - registrare in un piccolo studio fingendo di essere in un cinema, perché ha messo in moto la nostra immaginazione, che è poi quello che fanno gli attori. Sono convinto che questo programma aiuterà il nostro mestiere, ma soprattutto farà conoscere al pubblico cosa significa mettersi a disposizione dell’attore cui stai dando la voce, con tutte le tue emozioni e il tuo cuore. Con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, per quanto io sia convinto possa diventare nostra amica in tanti aspetti, c’è il rischio che questa possa sostituirci come voce, ma non lo farà mai nei sentimenti. Perciò dobbiamo porre l’accento sull’altissima professionalità dei doppiatori in tema di emozioni. In tutto il mondo i colleghi stanno lottando, anche dal punto di vista contrattuale, per tutelare la qualità del nostro lavoro contro i soprusi della tecnologia, che sostituisce anziché aiutare».