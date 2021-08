«L’Elisir d’amore» per ripartire. Da piazzale Alpini il 23 agosto

Il 23 agosto sul piazzale degli Alpini con «L’Elisir d’amore» di Gaetano Donizetti la manifestazione del Ducato di Piazza Pontida (in collaborazione con rete doc) saluterà la 20 a edizione, racconta Antonio Brena, che di questa proposta è anima e alfiere fin dalle prime mosse, 21 anni fa.

«Nasceva nel 2001, come “Circuito lirico estivo” – racconta lo stesso direttore d’orchestra e compositore bergamasco – con “Traviata”. Poi abbiamo completato il trittico verdiano, con “Trovatore” e “Rigoletto”. Quindi “Barbiere”, “Don Pasquale”, “Elisir”. Eravamo partiti in Piazza Pontida e nel 2006 ci siamo spostati in Piazza Vecchia, dopo cinque edizioni. Ma la mia idea era e resta una: d’estate i teatri vanno in ferie e chiudono. Allora mi sembrava il caso di fare qualcosa per gli amanti della lirica. Per qualche anno è stata fatta l’opera all’aperto anche in piazza Cittadella, con il Teatro Donizetti. Le nostre prime cinque edizioni in piazza erano gratuite e quella era l’idea di fondo che credo sia ancora valida adesso: andare incontro alla gente nelle piazze, nei parchi pubblici, dove la gente si trova. Nelle prime edizioni abbiamo organizzato spettacoli ad Albino, al Castello di Urgnano, a Sorisole sotto il tendone dell’oratorio. L’obiettivo era andare nei luoghi più frequentati e far conoscere la lirica a un vasto pubblico. Ora, con questa ripartenza riprende anche il “Circuito lirico estivo” che ci mosse dalla prima edizione. Oltre a Bergamo, cioè, ripetere l’opera anche in provincia. Così dopo alcuni anni in cui abbiamo fatto opere solo a Bergamo, da questa estate torneremo sul territorio. Quindi replicheremo “Elisir” a Clusone grazie all’amministrazione comunale, sabato 4 settembre a Palazzo Fogaccia».