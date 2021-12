Leonardo e Matilde, due bergamaschi nella sit-com «Super House»

Ci sono anche due bergamaschi tra i tre protagonisti di «Super House», la nuova sit-com tutta in italiano per bambini e ragazzi, prodotta da House of Talent e in onda sul canale 47 del digitale terrestre e 625 di Sky tutte le sere alle 19.30, che ha debuttato lunedì 20 dicembre su Super!. Matilde Carioli, classe 2006, di Bergamo, finalista solo qualche settimana fa di «Voglio essere un mago» (il docu-reality in onda su Rai 2), e il gemello Leonardo, anch’egli appassionato di recitazione e di tv, dividono infatti la scena con Anais Mariani, anche lei classe 2006, di Milano.

«Si tratta di una sit-com in stile americano, ma ambientata in Italia – racconta Matilde –, in cui si racconta di questa nostra casa pazza e colorata dove ospitiamo Anais che è una ragazza che viene da Parigi e che poi diventerà la mia migliore amica nella serie e quindi diventerà anche come una sorella ulteriore».