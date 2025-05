Librai per un anno, nuova location a Palazzo della Libertà e collaborazione con il Circolino

I prossimi appuntamenti

Il primo incontro è in programma lunedì 19 maggio alle 18.30 con un protagonista della letteratura internazionale Jan Brokken, scrittore olandese in dialogo con la scrittrice Mimma Forlani, per parlare de «La scoperta dell’Olanda», edito da Iperborea. L’incontro, per il quale è obbligatoria la prenotazione si terrà nella Sala dell’Orologio di Palazzo della Libertà, in piazza della Libertà a Bergamo.