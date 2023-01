«Libri per sognare» unisce i ragazzi di Bergamo e Brescia: la carica dei 3.000

Sono oltre tremila i ragazzi che partecipano all’edizione 2023 di «Libri per Sognare», il concorso ideato dal Gruppo librerie e cartolibrerie di Ascom Confcommercio Bergamo, e che quest’anno si estende alle scuole di Brescia nell’ambito di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023. Il concorso, giunto alla sua settima edizione, viene proposto alle scuole primarie (classi quinte) e secondarie di primo grado (classi prime) degli Istituti scolastici, statali e paritari, delle due province, Bergamo e Brescia. La finalità principale è quella di promuovere la lettura nelle classi partecipanti, favorendo il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti, a partire dalla proposta di alcuni titoli di letteratura contemporanea per ragazzi, molto stimolanti e ricchi di suggestioni, selezionati dalle 10 libreria aderenti all’iniziativa: sette su Bergamo e tre di Brescia. Per Bergamo: Comix Revolution, Incrocio Quarenghi, I libri di Mauro (Dalmine), Libreria Mondadori (Lovere), Cartolibreria No Problem (Nembro), Libreria del Lago (Sarnico), Fonte Viva (Treviglio); per Brescia: Libreria Tarantola 1899, Libreria Cattolica e La libreria dei ragazzi.