L’inafferrabile e provocatorio Cattelan a Bergamo. L’arte che fa discutere-Foto/Video

Inafferrabile e provocatorio, nell’arte e nel personaggio. Per definire Maurizio Cattelan sono due aggettivi che non possono mancare. Inafferrabile perché a Bergamo non si è sottratto a presenziare alla lunga anteprima stampa, ma ha negato qualsiasi intervista istituzionale, preferendo giocare con i microfoni per intervistare lui stesso i giornalisti. Un po’ personaggio, un po’ quasi in soggezione nel parlare delle sue opere, come a dire «è la mia opera a parlare per me e solo lei, non c’è bisogno di altro» .