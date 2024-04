Lo sguardo di Bette Davis targato MFX2 scala le classifiche dance francesi

Ai vertici delle classifiche ci sono abituati i bergamaschi MFX2. Marco Fratty, (leader dello storico gruppo house-dance FPI Project) e Marco Flash (arcinoto deejay degli anni Settanta, Ottanta) da tempo si sono messi in linea con il mercato della musica da ballo internazionale e i risultati arrivano spesso e volentieri. L’ultimo singolo arrivato, «Bette Davis Eyes», sta facendo sfracelli in Francia, nato dalla collaborazione con la storica voce dei FPI Project Sonia Davis, proprio in concomitanza con la sua partecipazione alla recente edizione di The Voice Senior. Lei è finita al terzo posto con quel pezzo del 1991, prodotto e musicalmente allestito dal gruppo di Fratty. Ieri come oggi «Bette Davis Eyes» è la cover della hit di Kim Carnes cantante in gran voga negli anni Ottanta. La nuova versione vede la famiglia riunita e vincente. La nuova versione degli MFX2 ha due indirizzi precisi: da una parte le sale del dancefloor e dall’altra le radio di tutto il mondo.

House dance in evoluzione

Fratty e Marco Flash dal punto di vista musicale e dello stile si collocano in un’area piuttosto precisa: l’house dance. Da lì sono partiti e continuano a produrre, cercando di arricchire con estro e fantasia le loro proposte. Fratty viene dagli anni d’oro della dance e dell’house prodotta tra gli anni Settanta e i Novanta. Secondo Fratty l’immediato futuro della musica house dance spinge verso altre contaminazioni, l’indie da una parte, dall’altra le influenze afro accanto a quelle provenienti dall’America Latina. Afro beat e afro house si stanno imponendo in giro e dunque chi si occupa di far evolvere il proprio stile deve stare con le antenne rizzate.

«World alarm»

Per gli MFX2 il successo francese di «Bette Davis Eyes» è solo l’inizio di un giro più ampio. È un brano che ha grande potere aggregativo. Del resto Fratty e Marco Flash, insieme dal 2017, lavorano in studio con le menti aperte, pronti a cogliere gli andamenti del gusto e del mercato. Uno dei precedenti singoli, «World Alarm», arrivava in un momento di allarme mondiale e ha fatto il giro d’Europa. La traccia è stata realizzata in studio con nuove sonorità, con una bass-line che coglie nel segno.

Radio e piattaforme web

Da tempo gli MFX2 si sono creati uno spazio del tutto peculiare nel mondo della musica da club internazionale. La sigla del sodalizio nasce pensando al ballo, al desiderio di far divertire il pubblico dei locali della dance. Nelle ultime stagioni però Fratty e Flash tengono d’occhio anche la radiofonia e le piattaforme web. Il risultato non manca. Gli MFX2 si sono fatti conoscere con vari remix di successo, da «Good Times» delle Sister Sledge, a brani come «Savin Your Lovin», «Bolero 3K», «Things We Head», brani che hanno frequentato i piani alti delle classifiche internazionali di genere.