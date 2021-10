Lo studio Longaretti, archivio d’artista e ora luogo da riscoprire. Aperti anche i Cantieri Riva

Gli archivi d’artista, gli archivi di impresa, le case-museo sono luoghi memoria. Raccontano storie di pittori, di capitani d’industria, avventure e successi imprenditoriali. Sono giacimenti culturali, spesso poco noti, ma che intrecciano vicende di uomini ed eventi storici. È proprio allo scopo di far conoscere e vivere questi luoghi che l’associazione MuseoCity ha organizzato per il vicino weekend la prima edizione di «In Tour - Design, Artisti, Made in Italy». Dal 22 al 24 ottobre si terrà una tre giorni di eventi in varie località lombarde - a Bergamo e a Sarnico - alla scoperta di 38 istituzioni pubbliche e private.

Trento Longaretti