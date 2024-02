Madame web, I tre moschettieri e Finalmente l’alba: i film del weekend

Le novità al cinema per questo weekend sono tantissime. Iniziamo segnalando «Madame Web», un action con un cast tutto al femminile. La protagonista è Dakota Johnson, che interpreta una delle eroine più enigmatiche del mondo Marvel, ovvero Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza. Al suo fianco Sydney Sweeney, Celeste O’Connor e Isabela Merced.

Arriva in sala anche una nuova avventura degli spadaccini più famosi di Francia: ne «I tre moschettieri – Milady» D’Artagnan è costretto a unire le forze con Milady per salvare Constance, che è stata rapita. In questa nuova rivisitazione dell’opera di Dumas, sequel de «I tre moschettieri - D’Artagnan» del 2023, François Civil riprende il ruolo D’Artagnan ed Eva Green interpreta Milady; la parte dei tre moschettieri spetta ancora a Vincent Cassel (Athos), Romain Duris (Arami) e Pio Marmaï (Porthos).

Terza grande uscita di metà febbraio è un film italiano con un cast internazionale. «Finalmente l’alba» è il titolo della nuova pellicola di Saverio Costanzo, già creatore della serie «L’amica geniale». Ambientato negli anni Cinquanta, mostra il fascino e i segreti di Cinecittà e della «dolce vita» attraverso lo sguardo innocente di una diciottenne che si ritrova improvvisamente catapultata nella notte più lunga e inaspettata della sua vita. Il cast è ricco: Lily James, Rebecca Antonaci, Joe Keery, Rachel Sennott, Willem Dafoe e Alba Rohrwacher.

Ancora due nuove pellicole da segnalare per questo fine settimana: la prima è la commedia italiana «Romeo è Giulietta» di Giovanni Veronesi, in cui una giovane attrice è costretta a fingersi uomo per ottenere una parte di prestigio in un’opera teatrale; la seconda invece si intitola «Past Lives», ed è una storia d’amore e di vita diretta dalla regista sudcoreana Celine Song. «Past Lives», con protagonisti Greta Lee e Teo Yoo, racconta infatti di due fidanzatini dodicenni che devono lasciarsi quando i genitori di lei decidono di trasferirsi da Seoul a Toronto; i due si rivedranno molti anni dopo, a New York. «Delicato, divertente, bello da stare male» è stato definito dalla critica; è candidato agli Oscar come miglior film e miglior sceneggiatura originale.

Dal 28 febbraio le sale di tutta Italia ospiteranno la tanto attesa «parte 2» di «Dune» e per l’occasione Uci Cinemas ha preparato un paio di sorprese per i fan della saga di fantascienza. I cinema del circuito proietteranno un’anteprima il 27 febbraio e acquistando il biglietto sui canali online di Uci per le proiezioni previste da questa data fino al 3 marzo e registrandolo sul sito dune2.ucicinemas.it, gli spettatori potranno partecipare all’estrazione di un viaggio ad Abu Dhabi. I vincitori vivranno, tra altre esperienze, anche un’avventura nel deserto di Liwa, una delle location principali del film. Inoltre tutti coloro che assisteranno a una proiezione tra il 27 febbraio e il 3 marzo – comprando il biglietto online o tramite app – riceveranno l’esclusivo artwork del film.

Finalmente l’alba

Nella Roma degli anni ’50, Mimosa è una giovane donna a un passo dalle nozze con un uomo che la sua famiglia ama più di quanto non lo ami lei. Un giorno la giovane si reca negli studi di Cinecittà per fare un provino come comparsa in un film storico in costume ambientato nell’Antico Egitto con protagonista Josephine Esperanto, star hollywoodiana, e Sean Lockwood, attore di cui è infatuata. Da subito Mimosa entra nelle grazie di Josephine, che resta colpita dalla sua innocenza. Invitata dalla diva, Mimosa si ritrova a vivere una memorabile notte brava attraverso i luoghi della «dolce vita» romana. Una notte infinita e ricca di emozioni che le permetterà di riscoprire se stessa, e nulla sarà più come prima con l’arrivo dell’alba...

Past Lives