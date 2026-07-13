«Make your own kind of music»: a Bergamo è tempo di Punk Rock Raduno

Un festival completamente gratuito e indipendente, organizzato quasi esclusivamente da volontari. Il titolo dell’edizione 2026 è «Make your own kind of music»: un invito, spiegano gli organizzatori, a trovare la propria voce e trasformare idee, emozioni ed energie in qualcosa di concreto. Un’edizione che nasce da una riflessione maturata dopo la scomparsa di Emma Sofia e Marlene, due giovanissime ragazze che facevano parte della famiglia del Punk Rock Raduno e alle quali quest’anno saranno dedicati i due palchi principali del festival. Dalla volontà di non fermarsi al semplice ricordo, durante l’inverno è nato il progetto «Punk Rock Raduno goes back to school»: un percorso creativo con gli studenti dell’Istituto Caniana di Bergamo che ha dato vita a oltre sessanta elaborati grafici originali. Tre di questi sono stati premiati con una borsa di studio sostenuta dal festival insieme a Libreria Palomar e Bandcamp, mentre la grafica vincitrice diventerà la shopper ufficiale del Punk Rock Raduno 9.