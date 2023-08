Manu Chao annuncia a sorpresa due concerti in Italia: uno a Bergamo il 23 settembre

Manu Chao, a sorpresa, ha annunciato due concerti in Italia: il 23 settembre si esibirà a Bergamo nel Piazzale degli Alpini, per il NXT Station Festival, mentre il 26 settembre sarà protagonista a Sogliano al Rubicone in Piazza Matteotti per il Sogliano Sonica. I biglietti per i due appuntamenti saranno in vendita dalle 12 di venerdì 4 agosto su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.