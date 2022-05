Manuel Bortuzzo, su Rai1 la sua storia di rinascita: Alessio Boni interpreta il padre

«Mi rende felice poter trasmettere speranza ai giovani: ovvero se vuoi, non devi mollare, puoi farcela. Vedo nei ragazzi quando li incontro che vogliono sentirsi dire qualcosa da me. Per il futuro guardo alle paralimpiadi». È la lezione che viene da Manuel Bortuzzo, che ha rischiato di morire a 19 anni per un colpo di pistola alla schiena, per uno scambio di persona. Un agguato che lo ha privato dell’uso delle gambe, ma non del sogno di diventare un campione di nuoto. La sua storia ha commosso l’Italia e ora rivive nel film tv di Umberto Marino, «Rinascere» (prodotto da Moviheart e RaiFiction), in onda l’8 maggio su Rai 1 tratto dal libro di Bortuzzo. Protagonista Giancarlo Commare nel ruolo di Bortuzzo, Alessio Boni interpreta il padre del nuotatore, Franco; Gea Dall’Orto è Martina, la fidanzatina che era al suo fianco al momento dell’agguato davanti a un distributore di tabacchi, David Coco quello del suo mentore, il traumatologo Davide, Salvatore Nicolella è l’amico Alfonso, che dal primo momento lo sprona a reagire.