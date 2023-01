Marco Paolini sul palco del Creberg Teatro con «Sani!»

Sabato 4 febbraio alle 21 andrà in scena al Creberg Teatro Bergamo «Sani! Teatro fra parentesi» di Marco Paolini, drammaturgo, regista, attore e scrittore italiano. «Sani!» è un dialogo che alterna storie e canzoni: alcuni temi si intrecciano ma la trama resta leggera, come deve essere in un concerto. Si parte dai temi di fondo della crisi climatica e della transizione ecologica, ma il filo conduttore è autobiografico: nelle sue storie Paolini racconta momenti di crisi piccoli e grandi, personali e collettivi che hanno cambiato il corso delle cose. Le crisi raccontate come occasioni, a volte prese al volo, altre volte incomprese e sprecate. Si parte e si finisce con due storie già narrate ne «La Fabbrica del Mondo»: un racconto sul peso del benessere, l’artificiale, in rapporto al peso della biomassa, il naturale. Sulla scena un enorme castello di carte mostra la fragilità dell’equilibrio di ogni sistema ecologico.