La storia l’ha consegnata alla memoria con un soprannome che non lascia spazio a molte sfumature: Maria Tudor, «la Sanguinaria». Figlia di Enrico VIII e Regina d’Inghilterra dal 1553, è passata alla storia per le persecuzioni contro gli anglicani nel tentativo di riportare il Paese sotto l’autorità della Chiesa cattolica.

Eppure, osservando una medaglia conservata all’Accademia Carrara di Bergamo, la sua immagine sembra cambiare radicalmente. Non più la sovrana spietata raccontata dai libri di storia, ma una figura quasi simbolica, associata alla pace e alla giustizia. Ne parliamo qui con Giulia Zaccariotto , curatrice delle collezioni di scultura e arti applicate dell’Accademia Carrara.

Maria Tudor la sanguinaria e il messaggio nascosto in una medaglia della Carrara. Video di Roberto Vitali

Il progetto «L’arte in pausa caffè»

È da questo enigma che prende avvio la seconda puntata del podcast «L’arte in pausa caffè. I capolavori della Carrara visti da vicino», curato da Roberto Vitali della redazione de L’Eco di Bergamo in collaborazione con la Pinacoteca orobica. Un uscita a settimana per scoprire particolari inediti e storie curiose di alcune delle opere che costituiscono il vasto patrimonio della Carrara. Nel podcast si alterneranno le voci di Paolo Plebani, conservatore e referente Dipinti, Disegni, Stampe, Archivi Storici, Biblioteca Storica e di Giulia Zaccariotto, curatrice delle collezioni di scultura e arti applicate, Placche e Placchette, entrambi dell’Accademia Carrara di Bergamo. La voce narrante è di Riccardo Sanga. L’audio, le riprese e il montaggio, invece, sono di Franco Signorelli.

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Il videpocast e l’offerta speciale per abbonarsi

Il videopocast avrà una cadenza settimanale. A parte la prima puntata aperta a tutti, le altre saranno visibili solo dagli abbonati. E a proposito di abbonamento, nel corso dell’iniziativa «L’Arte in Pausa caffé», si potrà approfittare di un’offerta speciale per abbonarsi al nostro quotidiano digitale: 8 settimane al prezzo di 12 euro .

Un matrimonio che doveva cambiare l’Europa

Siamo a Londra nel 1554. La città si prepara alle nozze tra Maria Tudor e Filippo II di Spagna, figlio dell’imperatore Carlo V. Non è soltanto un matrimonio reale: è un’alleanza politica e religiosa che punta a ridisegnare gli equilibri dell’Europa.

Per celebrare quell’unione viene realizzata una medaglia, opera di Jacopo Nizzola da Trezzo, artista lombardo originario di Trezzo sull’Adda. Un piccolo disco di metallo, poco più grande di una moneta, capace però di racchiudere un intero programma politico. Sul fronte compare il ritratto ufficiale della regina. Ma è l’altro lato dell’oggetto a raccontare qualcosa di inatteso.

Il mistero nascosto in sei centimetri di metallo

La medaglia custodita alla Carrara – di cui il museo conserva addirittura due esemplari – non mostra affatto la sovrana crudele tramandata dalla storia. Al contrario, la rappresenta attraverso un’iconografia sorprendente, quasi allegorica. Un’immagine che sembra parlare di pace, equilibrio e futuro, più che di persecuzioni e conflitti.

Come è possibile? E perché un oggetto così piccolo poteva diventare, nel Cinquecento, un potente strumento di propaganda?

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