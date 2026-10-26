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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Lunedì 26 Ottobre 2026

Mario Calabresi a Bergamo inaugura la terza edizione di «Librai per un anno»

L’APPUNTAMENTO. Il 3 novembre a gres art 671 il giornalista presenta «Le voci degli altri». Prenotazioni dal 27 ottobre. Tra i prossimi ospiti Recalcati e Bergonzoni.

Lettura 2 min.
Redazione Web
Redazione Web
Mario Calabresi a Bergamo inaugura la terza edizione di «Librai per un anno»
Mario Calabresi nella locandina che promuove l’incontro

Bergamo

Sarà Mario Calabresi a inaugurare la terza edizione di «Librai per un anno», la rassegna letteraria che promuove e valorizza l’attività dei librai indipendenti di Bergamo durante tutto l’anno, oltre il tradizionale appuntamento con la Fiera dei Librai.

L’incontro è in programma martedì 3 novembre alle 18.30 a gres art 671, partner culturale della manifestazione. Il giornalista e scrittore presenterà «Le voci degli altri», il suo nuovo libro pubblicato da Mondadori nel 2026. Le prenotazioni saranno aperte a tutti da martedì 27 ottobre.

«Le voci degli altri»: storie di ascolto e umanità

Il volume nasce da una domanda: che cosa accade quando smettiamo di vedere e ascoltare le persone che ci stanno intorno? Calabresi racconta un mondo nel quale la diffidenza ha progressivamente preso il posto dell’empatia, alimentando solitudine e indifferenza.

Mario Calabresi a Bergamo inaugura la terza edizione di «Librai per un anno»
Mario Calabresi nella locandina dell’incontro del 3 novembre

Attraverso storie di vita, il libro dà voce a chi si sente invisibile e dimenticato. C’è una bibliotecaria che incontra una bambina incapace di trovare nei libri personaggi in cui riconoscersi; c’è una donna che restituisce un’identità ai morti senza nome; ci sono persone che cercano di superare il dolore e l’odio per ritrovare la speranza.

Un racconto che invita a guardare gli altri con maggiore attenzione e a riscoprire il valore dell’ascolto e dell’incontro

Sono vicende accomunate dalla scelta di mettersi in gioco, costruire ponti e cercare spiragli di umanità, anche in contesti segnati dalla sofferenza e dalla divisione. Un racconto che invita a guardare gli altri con maggiore attenzione e a riscoprire il valore dell’ascolto e dell’incontro.

Mario Calabresi, dal giornalismo ai libri

Giornalista e scrittore, Mario Calabresi ha fondato e diretto la podcast company Chora Media ed è autore della newsletter «Altre/Storie». È stato direttore de «La Stampa» e di «la Repubblica».

Per Mondadori ha pubblicato «Spingendo la notte più in là» (2007), «La fortuna non esiste» (2009), «Cosa tiene accese le stelle» (2011), «Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa» (2015), «La mattina dopo» (2019), «Quello che non ti dicono» (2020), «Una volta sola» (2022), «A occhi aperti» (2023), «Il tempo del bosco» (2024) e «Alzarsi all’alba» (2025). Per Mondadori Ragazzi ha scritto «Sarò la tua memoria» (2023).

Come prenotare l’incontro a gres art 671

Le prenotazioni per l’appuntamento del 3 novembre saranno aperte a tutti da martedì 27 ottobre sul sito fieradeilibrai.it.
L’incontro con Calabresi aprirà un nuovo calendario di appuntamenti che porterà a Bergamo voci e prospettive diverse, spaziando dalla letteratura alla politica, dalla psicanalisi al giornalismo, fino al teatro.

Il programma: da Recalcati a Bergonzoni e Riotta

Dopo Calabresi, la rassegna proseguirà a novembre con Marco Aime, Luigino Bruni, Massimo Recalcati e Alessandro Bergonzoni. A gennaio 2027 sarà la volta di Gianni Riotta, in un percorso che accompagnerà il pubblico fino alla Fiera dei Librai 2027.

Come è nato «Librai per un anno»

«Librai per un anno» nasce dall’attività di un gruppo di librerie indipendenti di Bergamo e provincia: Libreria Arnoldi, Cartolibreria Nani, Libreria Palomar, Il Parnaso libri&natura, Punto a capo libri, Libreria Incrocio Quarenghi, Libreria San Paolo ed Elle Libri. Realtà che, attraverso la presenza quotidiana sul territorio e gli appuntamenti della rassegna, promuovono il libro e la lettura, rafforzando il legame tra cultura e comunità.

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