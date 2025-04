Martedì si celebra la giornata della danza con una serie di appuntamenti in città

Il 29 aprile è la giornata mondiale della danza, per questa giornata Festival Danza Estate, Allegra Brigata Cinematica e Lab 80 hanno organizzato una serie di appuntamenti.

Il pomeriggio laboratorio di danza per bimbi

Il primo è alle 17 al Donizetti Studio con «Viva la danza!», laboratorio di danza creativa per bambini e bambine dai 2 ai 4 anni accompagnati da un adulto, condotto da Serena Marossi. Alle 19 poi Laura Basterra condurrà Sottopelle, una lezione di danza contemporanea per adulti sul palco dell’Auditorium CULT! di Bergamo, in piazza della Libertà. Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria alla mail [email protected].

Le anticipazioni del Festival

A partire dalle ore 20 lo staff di Festival Danza Estate sarà presente nel foyer dell’Auditorium CULT! per accogliere il pubblico e svelare le anticipazioni della 37^ edizione. Sarà anche l’occasione per il pubblico di entrare a far parte della comunità del festival sottoscrivendo la Fde card 2025, una tessera che permette di sostenere il festival scegliendo tra due tipologie di donazione, ricevendo benefit e agevolazioni esclusive per le iniziative del festival proposte durante tutto l’anno.

La proiezione serale

Infine, alle ore 21, la proiezione di «Les Demoiselles de Rochefort» di J. Demy, musical in lingua originale sottotitolato, film inserito nella rassegna «Che CULT! (movies)» di Lab 80 film. Ingresso a pagamento (Intero: 6,50 € • Ridotto Tesserati FDE CARD 2025 e ABC: 5,50 € • Tesseratə Laboratorio 80: 4,50€).

Festival Danza Estate si sposta

La 37^ edizione di Fde Festival Danza Estate segna un cambiamento importante nella sua storia: abbandonerà il suo consueto periodo di svolgimento (maggio / giugno) per spostarsi a fine estate, tra il 28 agosto e il 14 settembre.

Mk di Michele Di Stefano partner del Festival

Per il trienno 2025/2027 la compagnia mk di Michele Di Stefano, coreografo insignito con il Leone D’argento alla Biennale Danza di Venezia, sarà compagnia partner di Festival Danza Estate. Per la prima volta, il Festival collaborerà con una compagnia in modo continuativo, sviluppando una visione progettuale condivisa, orientata al coinvolgimento del territorio. Questo partenariato offrirà al pubblico di FDE l’opportunità di approfondire il linguaggio artistico di mk, sia dal punto di vista performativo che formativo, creando uno spazio di scambio reciproco che arricchirà l’esperienza di tutti i partecipanti. Il coinvolgimento della compagnia sarà un processo dinamico che si evolverà nel tempo, rafforzando il legame tra la danza e la comunità locale, con eventi, workshop e performance pensati per stimolare una relazione più profonda con il pubblico.

Collaborazione con il collettivo Cult of MAgic