Masterchef, Sara da Pradalunga continua la gara

Con il suo carattere schietto forse non conquisterà le simpatie degli altri concorrenti di «Masterchef 12», ma ha dimostrato di sapere cucinare. La bergamasca Sara Messaoudi, 27 anni, ha superato indenne altre due prove della più mediatica delle gare di cucina, andata in onda giovedì scorso su Sky Uno e in streaming su Now. I concorrenti hanno dovuto misurarsi con una Mistery Box con 10 ingredienti selezionati da uno dei tre giudici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Non è mancata una parentesi commovente, come ci ha abituato il programma, dove i concorrenti hanno raccontato di chi ha sempre creduto in loro: la giovane impiegata di Pradalunga ha ricordato tutti i sacrifici fatti dalla sua famiglia, di origini marocchine. Venendo alla cucina, a Sara è stata assegnata la scatola di Barbieri, contenente prodotti particolari tra cui uova di faraona, guanciale, lumachine di mare, fagiano. La giovane ha realizzato un piatto dedicato a Barbieri con lumachine in acqua di vongole passate nel bacon, tuorlo fritto fondente e mele caramellate su crema di mela. Un ottimo piatto, dove l’acidulo delle mele contrastava il dolce dell’uovo, e che le è valso un posto fra i migliori quattro concorrenti.