Masterchef, Sara rischia con il supplì ma poi passa

Ha rischiato grosso per colpa di un supplì al cous cous che si sfaldava come sabbia cinetica , ma la bergamasca di origini marocchine Sara Messaoudi è ancora fra i concorrenti di Masterchef 12. Nella puntata andata in onda giovedì su Sky Uno, i migliori cuochi amatoriali d’Italia hanno cominciato con una prova apparentemente facile: creare un piatto utilizzando le conserve, dalla semplice giardiniera alla complessa «Salsa Neurone» di Ciccio Sultano fatta con una miriade di ingredienti speziati, passando per la mostarda di fragole e la barbabietola marinata al miele. Il piatto di Sara, delle capesante gratinate, con composta di pesche e salsiccia, non ha attirato critiche, ma non è finito fra i tre migliori .