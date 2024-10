Megalopolis di Francis Ford Coppola e tutti i film in sala nel fine settimana

Francis Ford Coppola torna al cinema con un imponente film di fantascienza intitolato «Megalopolis», a cui stava lavorando dai tempi di «Apocalypse Now». Siamo a New Rome e l’ambientazione fittizia già dice molto sull’opera: si tratta infatti di un’epopea romana ambientata in una grande città contemporanea che riprende molti elementi dell’Antica Roma in decadenza. Il regista, vincitore di ben sei Oscar, dirige Adam Driver nel ruolo del protagonista, Cesar Catilina, architetto visionario che vuole costruire una nuova utopica città del futuro. Nel cast anche Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza e Shia LaBeouf.

« The Apprentice – Alle origini di Trump »

In sala anche un biopic sul businessman ed ex presidente americano Donald Trump, che ripercorre le vicende che lo hanno formato come uomo d’affari (e non solo), costruendo il suo carattere cinico e senza scrupoli. La regia di «The Apprentice – Alle origini di Trump» è di Ali Abbasi. Sebastian Stan è il giovane Trump e Jeremy Strong il suo mentore, l’avvocato Roy Cohn, mentre Maria Bakalova interpreta la prima moglie di Trump, Ivana.

«Clean Up Crew – Specialisti in lavori sporchi»

Per chi è alla ricerca di un po’ di azione e una buona dose di divertimento, c’è «Clean Up Crew – Specialisti in lavori sporchi». Una squadra di addetti alla pulizia delle scene del crimine scopre una valigetta piena di soldi e si ritrova inconsapevolmente coinvolta in una battaglia con un boss del crimine spietato, mafiosi, sicari e agenti governativi corrotti. Nel cast Jonathan Rhys Meyers, Antonio Banderas, Melissa Leo.

Continuano anche le proiezioni speciali delle opere di Stanley Kubrick: dal 21 al 23 ottobre sarà in sala « Full Metal Jacket », il cult con Matthew Modine, Adam Baldwin e Vincent D’Onofrio uscito nel 1987.