Metti un sabato pomeriggio al «Centro della Musica»

Dalla musica barocca al jazz, da Bach a Charlie Parker passando per Mozart e Donizetti : un caleidoscopio di suoni, ritmi e colori caratterizza la quarta edizione de «Il Centro della Musica», sei concerti nel Ridotto Gavazzeni del T e atro Donizetti in calendario di sabato pomeriggio fra il 31 maggio e il 7 luglio,. Un appuntamento ormai tradizionale organizzato da Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo.

Sinergia istituzionale

«Il Centro della Musica si conferma rassegna che vuole offrire momenti di condivisione musicale dai contenuti variegati, in una giornata della settimana e in un orario che consentono di far vivere sia il Teatro Donizetti che l’antistante Centro Piacentiniano - specifica Massimo Boffelli, Direttore generale della Fondazione Teatro Donizetti - La consueta collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo testimonia una sinergia istituzionale che mira a valorizzare al meglio un’iniziativa dal carattere inclusivo, destinata a un pubblico di tutte le età». «Quest’anno si consolidano anche le partnership con l’Orchestra Filarmonica Italiana e l’Ensemble Locatelli, già presenti nelle precedenti edizioni e in altre rassegne promosse dalla nostra Fondazione, mentre salutiamo il ritorno del CDpM Europe - Centro Didattico Produzione Musica e la new entry Musica Aperta. La collaborazione con queste realtà è fondamentale per la realizzazione e la riuscita della rassegna», conclude Boffelli.