Musica classica, letteratura e jazz. Gli inediti intrecci di «Box Organi»

Con il concerto di una giovane e promettente organista italiana, beneaugurante immagine di una collettività che crede fortemente nella propria rinascita e si affida con fiducia al futuro, sabato 18 settembre si darà inizio alla settima edizione della rassegna concertistica Box Organi. Suoni e parole d’autore .

Nata nel 2015 con l’intento di valorizzare le caratteristiche dell’organo Bossi Urbani 1889 della chiesa arcipresbiterale di Lallio, l’iniziativa, ideata e diretta da Alessandro Bottelli e realizzata in collaborazione con la Parrocchia, ha conquistato stima e credibilità immediate nel variegato panorama musicale nazionale innanzitutto per un approccio non usuale all’ascolto della musica per organo di matrice classica, riletta attraverso mirati interventi jazz affidati a esperti professionisti, oltre che per una propensione e una naturale disponibilità verso repertori meno frequentati, commissioni di nuove composizioni pensate espressamente per lo strumento a canne e lettura di brevi racconti a tema firmati da importanti scrittori contemporanei.