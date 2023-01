«Musica senza confini», la solidarietà in concerto il 6 gennaio

In occasione della festività dell’Epifania, venerdì alle ore 20.30, presso l’auditorium del Seminario Vescovile Papa Giovanni XXIII di Bergamo si esibiranno l’Orchestra MusicAlmenno di Almenno San Bartolomeo - diretta dal Maestro Francesco Mazzoleni - il MaxChor ed il MaxVokal di Monaco di Baviera ed il Coro San Giorgio di Acquate (Lecco), diretti rispettivamente da Gerald Haussler e Gianmarco Aondio. Le quattro compagini eseguiranno un programma composto da brani per orchestra, composizioni a cappella, brani per coro ed orchestra e arrangiamenti di classici di Natale della tradizione anglo-americana e tedesca.