Nascite, a marzo tornano a crescere nella Bergamasca: +2,25% rispetto al 2020

Dati in linea con l’andamento nazionale In Lombardia calano ancora, ma in misura minore.

La conferma o lo stravolgimento di questo primo indizio arriverà solo nei prossimi mesi. Ma il dato consegna una tendenza importante, forse all’antitesi di quelle che potevano essere le ipotesi: la pandemia non ha frenato il desiderio di costruire una famiglia. Nonostante le incertezze e i timori, le paure sanitarie e anche economiche, i riflessi psicologici della tragedia, la natalità è tornata a crescere.

Lo rivelano gli ultimi dati dell’Istat sulle nascite di marzo 2021, cioè il termine delle gravidanze iniziate a giugno 2020 quando la prima ondata era alle spalle: a marzo di quest’anno, nella Bergamasca, si sono contate 635 nascite contro le 621 di marzo 2020, quindi con un incremento del 2,25%. Ed è rilevante, questo «segno più», in una fase storica dove la natalità segna costantemente una picchiata: almeno dal 2013 la parabola è in continua discesa anche in provincia di Bergamo, con cali annui compresi tra il -1,03% (nel 2016 rispetto al 2015) e il -7,31% (nel 2020 sul 2019); e se nel 2012 in terra orobica erano nati 10.928 bimbi, lo scorso anno i fiocchi rosa o azzurri sono stati appena 7.670.