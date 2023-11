Nelle sale arriva «Diabolik» e grande attesa per «Wonka»

Nel film il ladro e l’ispettore si ritrovano rinchiusi e incatenati in una stanza, uno di fronte all’altro, in attesa di essere uccisi; davanti alla prospettiva di non farcela, Ginko pone a Diabolik la fatidica domanda: «Chi sei?» . Nel cast tornano anche Miriam Leone come Eva Kant e Monica Bellucci come Altea di Vallenberg : anzi, le due donne in questa pellicola – come hanno raccontato le attrici stesse – dominano proprio la scena. A loro spetta infatti il compito di salvare i rispettivi compagni da morte certa.

Il 14 dicembre arriverà nelle sale italiane «Wonka», lo spin off cinematografico de «La Fabbrica di cioccolato», famosissimo romanzo per bambini di Roald Dahl trasposto su grande schermo in due occasioni: lo strambo cioccolatiere Willy Wonka è stato impersonato nel 1971 da Gene Wilder nel film di Mel Stuart e nel 2005 da Johnny Depp nella celebre opera di Tim Burton. In questo prequel il ruolo spetta invece a Timothée Chalamet, giovane attore consacrato dai variegati ruoli ricoperti in film come «Piccole donne», «Il re», «Dune» e «Bones and All». Per celebrare l’uscita del film, Uci Cinemas ha preparato alcune sorprese. Acquistando il biglietto online sul sito www.ucicinemas.it o sull’app del circuito per le proiezioni previste dal 14 al 24 dicembre, gli spettatori avranno la possibilità di vincere un viaggio in Belgio e visitare la Chocolate Nation di Anversa. Inoltre comprando sul sito o sull’app Uci il biglietto per le proiezioni di «Wonka» previste dal 14 al 17 dicembre gli spettatori riceveranno in omaggio uno dei tre esclusivi character ticket del film che ritraggono i personaggi principali della storia, interpretati da Timothée Chalamet, Hugh Grant e Calah Lane.