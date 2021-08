Nessun dorma: musica protagonista con la Notte bianca jazz-organistica

Formidabile mosaico di musicisti per la maratona ideata da Alessandro Bottelli in programma il 2 settembre a Lallio: si festeggiano gli anniversari di Sweelinck, Saint-Saëns, Stravinskij e Piazzolla.

Quando lo scorso anno era stata programmata la «Maratona perBach!», coinvolgendo alcuni degli organisti e dei jazzisti già applauditi in precedenti edizioni della rassegna concertistica «Box Organi. Suoni e parole d’autore», nessuno avrebbe mai potuto prevedere il grande riscontro di pubblico che poi l’iniziativa, ideata e diretta da Alessandro Bottelli in collaborazione con la parrocchia di Lallio, ha raccolto, in maniera del tutto inaspettata e sorprendente. Evidentemente, la voglia di tornare a una cosiddetta normalità, dopo un periodo di chiusure e divieti, di lutti e privazioni era tale, che la gente ha risposto con grande entusiasmo al richiamo di una lunga notte musicale in onore di Bach, accorrendo, oltre che da Bergamo e provincia, anche da Milano, Como, Brescia e altrove, per sentire, nella chiesa arcipresbiterale del paese a due passi da Bergamo, una dozzina di musicisti impegnati nei loro rispettivi omaggi al grande di Eisenach.