Nove palchi, 226 concerti: la musica del territorio si fa sentire, c’è «Clamore»

Si tratta dell’ evento musicale più vasto mai organizzato in città, si chiama Clamore Festival , progetto ideato, organizzato e promosso da Ink Club Aps, in collaborazione con lo Spazio Giovanile Edonè e la rete di locali live della città di Bergamo e con il supporto del Comune di Bergamo.

Clamore è momento in cui chiunque di Bergamo o Brescia voglia esibirsi con un progetto di musica originale o Dj, lo può fare iscrivendosi gratuitamente all’evento. Da quest’anno c’è anche la versione Young che ospiterà progetti musicali under 20 della Provincia di Bergamo, dando loro la possibilità di eseguire musica anche non originale.