Nuove cure, su Rai 3 la storia di Mattia e del progetto di ricerca di papà Davide - Video

L’amore incondizionato di un padre verso il proprio figlio in lotta contro il tempo per trasformare una condizione di dolore in un’opportunità per la vita: è questo il motore alla base del progetto di ricerca, realizzato da Davide Passaro e dall’equipe medica del Bambino Gesù di Roma, sui pazienti pediatrici della terapia intensiva cardiologica dell’Ospedale. Lo racconta «L’importanza di iniziare da uno», una produzione della bergamasca Officina della Comunicazione in collaborazione con Rai Documentari e con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per la regia di Alice Tomassini in onda il 7 aprile in seconda serata su Rai Tre in occasione della Giornata Mondiale della Salute. È la storia di Mattia, 5 anni, e del suo papà Davide, insegnante e dottorando in Statistica metodologica presso l’Università La Sapienza, che lavora ad un algoritmo di intelligenza artificiale, al servizio della medicina, per salvare la vita di suo figlio e di tutti i bambini affetti da cardiopatia genetica.