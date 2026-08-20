«Odissea» e «Spider-Man» al cinema: arriva anche «Oceania»

Il fine settimana cinematografico italiano si apre ancora una volta nel segno dei grandi successi dell’estate. Mentre il calendario propone poche nuove uscite, nelle sale continuano a correre «Odissea» di Christopher Nolan e «Spider-Man: Brand New Day» , protagonisti di un testa a testa che sta mantenendo il botteghino su livelli decisamente alti anche ad agosto.

In questo scenario arrivano due novità molto diverse, destinate a pubblici altrettanto differenti. Per l’avventura e le famiglie c’è «Oceania», il live action Disney diretto da Thomas Kail , già regista di «Hamilton». Nel ruolo di Vaiana debutta Catherine Lagaʻaia, affiancata da Dwayne Johnson nei panni del semidio Maui, mentre completano il cast John Tui, Frankie Adams e Rena Owen. La storia riprende quella del film d’animazione del 2016: Vaiana, figlia del capo di Motunui, sente il richiamo dell’oceano e decide di oltrepassare la barriera corallina per cercare di salvare il proprio popolo. Al suo fianco c’è Maui, il semidio responsabile del furto del cuore di Te Fiti. Il viaggio diventa così un’avventura tra mare, creature fantastiche e antiche leggende polinesiane. La nuova versione mantiene anche le celebri canzoni dell’originale.

Per chi invece cerca brividi e atmosfere più cupe arriva «Insidious - Fuori dall’Altrove», sesto capitolo della saga horror diretto da Jacob Chase. Nel cast troviamo Amelia Eve, Brandon Perea, Lin Shaye, Sam Spruell e Maisie Richardson-Sellers. Al centro della storia c’è Gemma, una giovane madre che vive con la figlia nella casa in cui è cresciuta. La donna scopre di poter viaggiare nell’Altrove, la dimensione abitata dalle anime perdute già al centro della mitologia della serie. Il problema è che Gemma possiede anche una capacità molto più pericolosa: può riportare nel mondo reale ciò che incontra dall’altra parte. Quando le entità dell’Altrove comprendono il suo potere, la casa e il mondo dei vivi diventano il terreno di una nuova battaglia contro il soprannaturale.