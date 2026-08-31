Padri e genitorialità, a Bergamo un incontro sulle nuove sfide della famiglia

Un incontro pubblico per riflettere su cosa significhi essere padri oggi e su come stanno cambiando i ruoli all’interno della famiglia. È l’iniziativa promossa dal Centro Famiglia del Comune di Bergamo, in programma martedì 8 settembre alle 20.30 a Lo Schermo Bianco, in via Daste e Spalenga 13 a Bergamo.

Il documentario «Papà ha bruciato i biscotti»

La serata si aprirà con la proiezione del documentario «Papà ha bruciato i biscotti», diretto da Jeffrey Zani, che racconta la storia di un padre alle prese con fragilità, crisi e un progressivo percorso verso una maggiore consapevolezza. Il film, della durata di circa un’ora, raccoglie anche testimonianze di altri genitori, esperti e accademici e affronta aspetti dell’esperienza paterna spesso poco raccontati.

Il documentario è già stato presentato in diverse città italiane, tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli e Firenze, nell’ambito di un tour che ha superato le 30 proiezioni.

Il confronto con Franco Baldoni

La locandina dell’iniziativa dedicata alle famiglie Al termine della proiezione interverrà il professor Franco Baldoni, psicoterapeuta e studioso dell’Università di Bologna, impegnato da tempo nella ricerca sui temi della paternità e della genitorialità.

Seguirà un confronto con il pubblico, pensato come uno spazio aperto di ascolto e condivisione rivolto non solo ai padri, ma anche alle famiglie e alle figure professionali che le accompagnano, tra cui pediatri, ostetriche, psicologi e operatori.

«Prendersi cura delle famiglie significa anche avere il coraggio di guardare ai cambiamenti che attraversano la genitorialità e dare spazio alle domande, alle difficoltà e alle trasformazioni che accompagnano il diventare genitori», sottolinea Marzia Marchesi, assessora ai Servizi per l’infanzia, educativi e scolastici.