Parsons Dance, il tour italiano fa tappa al Creberg Teatro sabato 10 dicembre

Arriva a Bergamo sabato, al Teatro Creberg alle 21, il nuovo tour italiano di Parsons Dance, compagnia americana amata dal pubblico per la sua danza atletica e vitale. Caposaldo della danza post-moderna, Parsons Dance interpreta la forza dirompente di una danza carica di energia e positività, acrobatica e comunicativa. Le creazioni di Parsons, prima fra tutte «Caught», del 1982, portano il segno di una grande teatralità e di un lavoro fisico che si trasforma in virtuosismo e leggerezza. È una danza solare, che diverte in quanto espressione di gioia, capace di trasmettere emozioni semplici e dirette, quindi estremamente accessibile al grande pubblico.