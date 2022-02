Pasotti pediatra in tv con Anna Valle

L’attore e regista bergamasco in onda da stasera (martedì 8 febbraio) su Rai Uno nella serie tv «Lea un nuovo giorno». «Realizzato il sogno di interpretare un medico, dopo la laurea in medicina». Fiction dedicata agli operatori sanitari.

Debutta questa sera su Rai Uno (ore 21.25), coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, la serie tv in quattro serate «Lea un nuovo giorno», ambientata in un ospedale, con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür per la regia di Isabella Leoni.

«Ho realizzato il mio sogno di interpretare un medico in una fiction – sottolinea Pasotti –, dopo aver preso la laurea in medicina. Mentre giravo ho pensato che quella poteva essere la mia vita anche se pensavo di fare il medico sportivo e non il pediatra... Poi con gli anni che abbiamo vissuto tutto assume un significato particolare».