Peppa Pig compie 20 anni: nei cinema due weekend con 10 episodi inediti

Da quando è apparsa per la prima volta sullo schermo nel 2004, Peppa Pig è diventata uno dei personaggi più riconoscibili e amati dai bambini in tutto il mondo. Le sue avventure, narrate nella serie animata prodotta dallo studio Astley Baker Davies, hanno catturato l’immaginazione e i cuori di milioni di piccoli fan, veicolando con entusiasmo messaggi molto importanti e significativi sull’amicizia, la famiglia, il rispetto per l’ambiente e la passione per la lettura.

Quest’anno, Peppa compie vent’anni e, per festeggiare in grande stile, Hasbro Italia in collaborazione con Nexo Digital invita tutte le famiglie italiane a vivere un’esperienza cinematografica indimenticabile: solo nei weekend del 24-25 febbraio e 2-3 marzo, tutti i fan di Peppa potranno darsi appuntamento nelle sale per il «Peppa’s cinema party», un evento unico completamente dedicato alla carismatica maialina e ideato in esclusiva per il grande schermo.

In ben 20 anni, Peppa ha raggiunto ogni angolo del pianeta, tanto che oggi le sue avventure vengono tradotte in più di 40 lingue e vengono trasmessi in 180 Paesi. Approdata in Italia nel 2008, è oggi la serie più amata dai bambini dai 3 ai 5 anni. In occasione della festa di compleanno di Peppa, i cinema di tutta Italia (compresi l’Uci di Orio e di Curno in provincia di Bergamo) diventeranno così il palcoscenico di ben 10 episodi dell’ultima stagione, proposti in anteprima esclusiva proprio per il cinema.