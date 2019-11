«Per filo e per sogno» a Paladina Laboratori e stand sul tessile

Una giornata per pensare in maniera più consapevole al nostro ambiente e al nostro modo di vivere nella quotidianità. Partendo da ciò che indossiamo e da ciò che scegliamo di indossare. A Paladina domenica 10 novembre si scopre il tessile a 360 gradi con «Per filo e per sogno», fiera itinerante giunta alla sua 16esima edizione . Protagonista della manifestazione il tessuto e in particolare la lana: si sferruzzerà, si svolgeranno laboratori all’uncinetto, si useranno ago e filo, si imparerà la tecnica del patchwork, si parteciperà a incontri sulla filiera tessile. L’appuntamento è al Centro sportivo di via degli Alpini 1, dalle ore 10 alle 18,30, e saranno diciotto gli attori in mostra, tra produttori, artigiani e hobbisti che proporranno anche articoli tessili realizzati con materie prime e lavorazioni che rispettano l’ambiente e il lavoro, oltre ad articoli da riciclo e recupero.