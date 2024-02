Piazzale Alpini, contro il degrado bar ed eventi fino a maggio

Tra un paio di settimane piazzale Alpini tornerà a essere animato con la formula del bar-ristorante ed eventi a corollario, un presidio durante il cantiere per la posa della nuova recinzione, partito circa un mese fa. Una soluzione «temporanea» per evitare che l’area a ridosso delle stazioni torni a essere mal frequentata.

«Vogliamo continuare il lavoro di riqualificazione fatto in questi anni insieme al Comune», spiega la cooperativa «Doc Servizi», a cui la Giunta, proprio nei giorni scorsi, ha riaffidato la gestione del piazzale (a fronte di un canone mensile di 200 euro) per tutta la durata del cantiere, «e comunque – recita la delibera – non oltre il 31 maggio 2024». I lavori per la recinzione (e le nuove aiuole e arredi) sono previsti in 4 mesi.