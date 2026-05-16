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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Sabato 16 Maggio 2026

Pinguini Tattici Nucleari, fuori il nuovo singolo «Sorry Scusa Lo Siento» - Il video

NOVITÀ. Online anche il videoclip ufficiale con Fotinì Peluso: una ghost story dal finale inatteso. Il brano è il primo passo verso il Tour Stadi 2027.

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Redazione Web
Redazione Web

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Pinguini Tattici Nucleari, fuori il nuovo singolo «Sorry Scusa Lo Siento» - Il video

È uscito venerdì 15 maggio «Sorry Scusa Lo Siento», il nuovo singolo inedito dei Pinguini Tattici Nucleari, pubblicato per Epic/Sony Music Italy. Il brano è disponibile sulle piattaforme digitali e rappresenta il primo tassello del nuovo percorso della band, già proiettata verso il Tour Stadi 2027, in programma tra giugno e luglio nelle principali città italiane.

Insieme al singolo è online anche il videoclip ufficiale, diretto da Lorenzo Silvestri e prodotto da Manifesto, con protagonista l’attrice Fotinì Peluso.«Sorry Scusa Lo Siento» viene presentata come una canzone estiva fuori dagli schemi: una favola gotica che intreccia amore, fantasmi e incomunicabilità nei rapporti. Il video ne riprende l’atmosfera sospesa, seguendo il viaggio di una ragazza attraverso luoghi abbandonati e decadenti, fino all’incontro con un fantasma. Da quella che inizialmente sembra una presenza inquietante nasce una connessione inattesa, profonda e surreale.

A raccontare il senso del brano è Riccardo Zanotti: «Sorry Scusa Lo Siento è una canzone con due ambizioni. La prima è di raccontare una storia, più precisamente una storia di fantasmi. La seconda, quella un po’ più complessa, è destrutturare i classici temi delle canzoni estive».

Pinguini Tattici Nucleari, fuori il nuovo singolo «Sorry Scusa Lo Siento» - Il video
Scusa
Pinguini Tattici Nucleari, fuori il nuovo singolo «Sorry Scusa Lo Siento» - Il video
Sorry
Pinguini Tattici Nucleari, fuori il nuovo singolo «Sorry Scusa Lo Siento» - Il video
Lo siento

Il singolo arriva dopo il successo di «Hello World», album certificato Triplo Platino, entrato nella Top 10 degli album più venduti del 2025. La band conta complessivamente 86 dischi di Platino e 11 Oro e si prepara a tornare negli stadi italiani per la terza volta.

Le date del Tour Stadi 2027

Il tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, partirà nel giugno 2027. I biglietti sono già disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

4 giugno 2027 – Bibione
8 giugno 2027 – Bologna
12 giugno 2027 – Torino
17 giugno 2027 – Milano
21 giugno 2027 – Padova
24 giugno 2027 – Bari
Tbc – Napoli
3 luglio 2027 – Messina
8 luglio 2027 – Roma
La data di Napoli sarà comunicata successivamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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