Pooh, la festa per i 60 anni arriva all’Arena di Verona

Due spettacoli inediti per la band che più volte è stata protagonista di concerti in Arena, ma questa volta sarà accompagnata da un’orchestra di 40 elementi . Per l’occasione, infatti, i Pooh saranno affiancati dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, regalando nuove emozioni a tutto il pubblico. I biglietti per «Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena» sono su Ticketone e i punti vendita abituali.

Da settembre poi Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli torneranno live nei palasport con «Pooh 60 – La nostra storia - Palasport»: 14 appuntamenti speciali in sei città italiane più una doppia data zero a Bergamo (il 25 e 26 settembre a ChorusLife Arena, come già annunciato) per ripercorrere 60 anni di musica e di amicizia, 60 anni di canzoni che hanno attraversato il tempo, unendo generazioni e diventando la colonna sonora della vita di milioni di persone.