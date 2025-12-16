Cultura e Spettacoli / Valle Cavallina
Pooh, la festa per i 60 anni arriva all’Arena di Verona
A MAGGIO. Continuano le sorprese per celebrare i 60 anni dei Pooh. Il 14 e il 16 maggio l’Arena di Verona ospiterà «Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena», due appuntamenti speciali pensati per festeggiare il traguardo straordinario della band che ha fatto la storia della musica italiana.
Due spettacoli inediti per la band che più volte è stata protagonista di concerti in Arena, ma questa volta sarà accompagnata da un’orchestra di 40 elementi. Per l’occasione, infatti, i Pooh saranno affiancati dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, regalando nuove emozioni a tutto il pubblico. I biglietti per «Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena» sono su Ticketone e i punti vendita abituali.
Da settembre poi Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli torneranno live nei palasport con «Pooh 60 – La nostra storia - Palasport»: 14 appuntamenti speciali in sei città italiane più una doppia data zero a Bergamo (il 25 e 26 settembre a ChorusLife Arena, come già annunciato) per ripercorrere 60 anni di musica e di amicizia, 60 anni di canzoni che hanno attraversato il tempo, unendo generazioni e diventando la colonna sonora della vita di milioni di persone.
