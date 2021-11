Prosa al Donizetti, dal 23 novembre l’acquisto dei biglietti singoli

La Fondazione Teatro Donizetti ha dato avvio alla sottoscrizione dei nuovi abbonamenti alla Stagione di Prosa, di Altri Percorsi e di Operetta. Da martedì 23 novembre sarà quindi possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli, anche della nuova sezione «Appuntamento con la storia» e dei tre eventi speciali (per la cronaca, i rinnovi degli abbonamenti di Prosa e Operetta sono stati pari al 75% dei vecchi abbonamenti; per Altri Percorsi al 90%).

«Il teatro prende ancora una volta per mano il suo pubblico e accoglie nuovi spettatori, perché ogni spettacolo è un po’ come un viaggio che ci permette di guardare la realtà nelle sue infinite possibilità», sottolinea la direttrice artistica Maria Grazia Panigada, sintetizzando lo spirito di una Stagione dei Teatri che si preannuncia ricca e composita, alternando ad autori del passato proposte che testimoniano la vitalità del teatro di oggi. Intanto è stato reso noto il cast dello spettacolo «Mine Vaganti» di Ferzan Ozpetek, in programma dal 22 al 27 febbraio, trasposizione teatrale dell’omonimo film del regista turco. In scena Francesco Pannofino, Iaia Forte e Simona Marchini.