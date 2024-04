Prosa, oltre 52mila visitatori: 18% in più rispetto alla stagione precedente

Sono 52.672 sono stati infatti gli spettatori complessivi per i sette titoli in cartellone, con una media di oltre 1.000 spettatori a rappresentazione: circa il 18% in più rispetto alla Stagione 2022/2023 che aveva totalizzato 44.526 presenze. 5.181 gli abbonamenti, con un incremento di 490 unità, pari al 10,4% in più.